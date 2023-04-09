«Протон», «Локомотив» и московское «Динамо» вышли в полуфинал женской Суперлиги по волейболу

Состоялись вторые матчи четвертьфинальных серий женской Суперлиги по волейболу.

«Динамо - Ак Барс» на выезде проиграло «Динамо - Метару» (1:3), «Протон» победил дома «Ленинградку» (3:2), «Локомотив» на выезде одолел «Тулицу» (3:0), а московское «Динамо» - одноклубниц из Краснодара (3:2).

Таким образом, «Протон», «Локомотив» и московское «Динамо» выиграли свои серии со счетом 2-0 и вышли в полуфинал. Четвертая команда определится в решающем матче между «Динамо - Ак Барс» и «Динамо - Метар». Он состоится 12 апреля в Казани.

Волейбол.

Женская Суперлига.

Четвертьфинал. 2-е матчи

«Динамо - Метар» (Челябинск) - «Динамо - Ак Барс» (Казань) - 3:1 (14:25, 25:21, 25:22, 25:19). Счет в серии: 1-1

«Протон» (Саратов) - «Ленинградка» (Санкт-Петербург» - 3:2 (25:20, 25:17, 21:25, 23:25, 15:11). Счет в серии: 2-0

«Динамо» (Краснодар) - «Динамо» (Москва) - 2:3 (28:26, 25:23, 21:25, 18:25, 11:15). Счет в серии: 0-2

«Тулица» (Тула) - «Локомотив» (Калининград» - 0:3 (19:25, 23:25, 23:25). Счет в серии: 0-2.