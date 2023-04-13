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Молодая итальянская волейболистка погибла, выпав из окна

Врачи не умели шансов спасти 18-летнюю спортсменку.
13 апреля 2023 13:02
автор: Максим Скороходов

Итальянская волейболистка клуба «Новара» Джулия Итума погибла, выпав из окна турецкого отеля, сообщает Corriere dello Sport.

Данную информацию подтвердил бывший тренер мужской сборной Италии Мауро Берруто.

Сообщается, что спортсменка погибла на месте событий до приезда скорой помощи.

В Турции «Новара» находилась, так как играла с местным «Эджзаджибаши» в полуфинале Лиги чемпионов. Итальянская команда уступила - 0:3, и завершила выступление в турнире.

Добавим, что Итума - победительница юношеской Олимпиады и победительница молодежных чемпионатов мира и Европы.

источник: Corriere dello Sport
Молодая итальянская волейболистка погибла, выпав из окна
Врачи не умели шансов спасти 18-летнюю спортсменку.
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