Молодая итальянская волейболистка погибла, выпав из окна

Итальянская волейболистка клуба «Новара» Джулия Итума погибла, выпав из окна турецкого отеля, сообщает Corriere dello Sport.

Данную информацию подтвердил бывший тренер мужской сборной Италии Мауро Берруто.

Сообщается, что спортсменка погибла на месте событий до приезда скорой помощи.

В Турции «Новара» находилась, так как играла с местным «Эджзаджибаши» в полуфинале Лиги чемпионов. Итальянская команда уступила - 0:3, и завершила выступление в турнире.

Добавим, что Итума - победительница юношеской Олимпиады и победительница молодежных чемпионатов мира и Европы.