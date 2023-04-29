Правительство России дополнительно выделило 350 млн рублей на развитие волейбола

Правительство России дополнительно выделит в 2023 году на развитие волейбола в стране 350 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Выделенные финансы пойдут на организацию спортивных мероприятий, посвященных столетию российского волейбола, в частности фестивалей волейбола, проведение ретро-матчей, детско-юношеских соревнований. Поручение об этом дал президент России Владимир Путин.

Также часть средств будет направлена на улучшение сервиса видеотрансляций, создание интернет-портала об истории отечественного волейбола и организацию съёмок обучающих видеопрограмм.

Днем рождения российского волейбола принято считать 28 июля 1923 года, когда в Москве состоялся первый официальный матч. В нем сыграли команды Высших художественно-технических мастерских и Государственного техникума кинематографии.