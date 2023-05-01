Казанский «Зенит» победил «Динамо» и повел в финальной серии чемпионата России

Волейболисты казанского «Зенита» победили московское «Динамо» в первом матче финальной серии чемпионата России в Суперлиге.

Встреча в Казани завершилась со счетом 3:0 (25:19, 25:20, 25:17).

«Зенит» повел в серии до трех побед 1-0. Вторая игра состоится 3 мая в Казани, затем серия переедет в Москву, где 7 мая будет проведена третья игра.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. Игра 1.

«Зенит» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (25:19, 25:20, 25:17).

Счет в серии: 1-0