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Президент России Владимир Путин поздравил Николая Карполя с 85-летием

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
01 мая 2023 19:46
автор: Александр Евграфов

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего тренера сборной России по волейболу Николая Карполя с 85-летием.

«Вас знают как выдающегося тренера и наставника знаменитой «Уралочки» и нашей национальной сборной, ценят ваш уникальный личный вклад в развитие победных традиций отечественной школы волейбола, популяризацию этой замечательной командной спортивной игры», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Президента России.

Глава государства отметил, что Карполь всегда трудится увлечённо, с полной самоотдачей, заряжает воспитанниц энергией и верой с собственные силы.

Карполь является заслуженным тренером СССР и России, двукратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы. Николай Карполь подготовил 15 олимпийских чемпионок, более 50 мастеров спорта международного класса. 30 октября 2009 года Николай Карполь был принят в волейбольный Зал славы.

источник: Официальный сайт Президента России
Президент России Владимир Путин поздравил Николая Карполя с 85-летием
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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