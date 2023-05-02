«Протон» победил «Динамо-Метар» в первом матче серии за третье место в женской Суперлиги

Волейболистки саратовского «Протона» победили челябинский «Динамо-Метар» в первом матче серии за третье место женской Суперлиги. Встреча в Саратове завершилась со счетом 3-2 в пользу хозяек площадки.

Челябинские волейболистки выиграли первые две партии, но затем три следующие остались за саратовскими спортсменками.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу «Протона». Второй матч серии состоится в Саратове 4 мая.

Волейбол. Женщины. Суперлига. Матч за третье место. Игра 1.

«Протон» - «Динамо-Метар» - 3:2 (20:25, 21:25, 25:19, 25:16, 15:11)