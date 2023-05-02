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«Протон» победил «Динамо-Метар» в первом матче серии за третье место в женской Суперлиги

Матч продолжался пять партий.
02 мая 2023 20:24
автор: Александр Евграфов

Волейболистки саратовского «Протона» победили челябинский «Динамо-Метар» в первом матче серии за третье место женской Суперлиги. Встреча в Саратове завершилась со счетом 3-2 в пользу хозяек площадки.

Челябинские волейболистки выиграли первые две партии, но затем три следующие остались за саратовскими спортсменками.

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу «Протона». Второй матч серии состоится в Саратове 4 мая.

Волейбол. Женщины. Суперлига. Матч за третье место. Игра 1.

«Протон» - «Динамо-Метар» - 3:2 (20:25, 21:25, 25:19, 25:16, 15:11)

источник: «Советский спорт»
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