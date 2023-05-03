ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ВФВ смягчила дисквалификацию Воронкова за расистское оскорбление в адрес спортсменки из Кубы

Специалист возглавлял мужскую сборную России.
ВФВ смягчила дисквалификацию Воронкова за расистское оскорбление в адрес спортсменки из Кубы
03 мая 2023 14:46
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Всероссийская федерация волейбола смягчила дисквалификацию тренера Андрея Воронкова.

Напомним, что в прошлом году 55-летний специалист стал участником инцидента во время матча между калининградским «Локомотивом» и «Уралочкой-НТМК». Воронков позволил себе расистское оскорбление в адрес кубинской волейболистки Аиламы Сесе Монтальво. Спортсменка выступала за клуб из Екатеринбурга.

Отметим, что изначально Воронков был дисквалифицирован на два года.

«Вторoй год дисквалификации Воронкoва признан условным. С 19 мая oн сможет работать. В случае кaкого-либо нарушения срoк безусловной дисквалификации будeт возобновлен», — приводит ТАСС слова генерального секретаря ВФВ Александра Яременко.

Добавим, что Ворoнков возглавлял «Локомoтив» с 2018 по 2022 годы и двaжды приводил комaнду к победе в чемпионaте России.

источник: ТАСС
Чемпиона ОИ-2016 Уоллеса отстранили на пять лет за фразу про стрельбу в президента Бразилии
Изначально спортсмен был дисквалифицирован на три месяца.
03.05.2023 15:17
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
ВФВ смягчила дисквалификацию Воронкова за расистское оскорбление в адрес спортсменки из Кубы
ВФВ смягчила дисквалификацию Воронкова за расистское оскорбление в адрес спортсменки из Кубы
Специалист возглавлял мужскую сборную России.
03.05.2023 14:46
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
Московское «Динамо» победило «Локомотив» в первом матче финала женской Суперлиги
Москвички не позволили выиграть гостям ни одного сета.
02.05.2023 20:28
Волейбол
автор: Александр Евграфов
«Протон» победил «Динамо-Метар» в первом матче серии за третье место в женской Суперлиги
Матч продолжался пять партий.
02.05.2023 20:24
Волейбол
автор: Александр Евграфов
Тренер спортшколы «Уралочки» погиб в зоне СВО
Тренер спортшколы «Уралочки» погиб в зоне СВО
Семья специалиста нуждается в финансовой поддержке и помощи.
02.05.2023 12:01
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
Новосибирский «Локомотив» победил «Зенит» в серии матча за третье место Суперлиги
Серия пройдет до трех побед.
01.05.2023 21:00
Волейбол
автор: Александр Евграфов
Президент России Владимир Путин поздравил Николая Карполя с 85-летием
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
01.05.2023 19:46
Волейбол
автор: Александр Евграфов
Казанский «Зенит» победил «Динамо» и повел в финальной серии чемпионата России
Казанский «Зенит» победил «Динамо» и повел в финальной серии чемпионата России
Серия идет до трех побед.
01.05.2023 18:32
Волейбол
автор: Александр Евграфов
Правительство России дополнительно выделило 350 млн рублей на развитие волейбола
В этом году российский волейбол отмечает свое столетие.
29.04.2023 13:19
Волейбол
автор: Александр Евграфов
«Динамо» всухую обыграло «Зенит» и вышло в финал волейбольной Суперлиги
Москвичи превзошли питерцев по всем показателям.
24.04.2023 21:08
Волейбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика