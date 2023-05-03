Чемпиона ОИ-2016 Уоллеса отстранили на пять лет за фразу про стрельбу в президента Бразилии

Бразильский волейболист Уоллес де Соуза отстранен от спорта на пять лет.

Как сообщает Национального олимпийского комитета, 35-летний спортсмен наказан за подстрекательство к насилию.

Уоллес в январе публиковал в соцсети радикальные записи в отношении президента страны Лулы да Силвы. В январе олимпийский чемпион 2016 года опубликовал опрос на фоне фотографии из стрелкового клуба. Уоллес спросил подписчиков, выстрелят ли они одним из пистолетов в «лицо Луле?».

Отметим, что позже бразилец извинился и удалил свою публикацию. Уоллес открыто поддерживает экс-президента страны Жаира Болсонару.

Волейболист последнее время выступал за клуб «Сада Крузейро».