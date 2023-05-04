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Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» во втором матче финала женской Суперлиги

Счет в финальной серии стал 2:0 в пользу бело-голубых.
Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» во втором матче финала женской Суперлиги
04 мая 2023 21:24
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ЖВК «Динамо» (Москва)

Волейболистки московского «Динамо» на своей площадке одержали победу над калининградским «Локомотивом» во втором матче финальной серии женской Суперлиги.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу домашней команды.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу «Динамо». Третья игра пройдет в Калининграде 8 мая.

Добавим, что в матче за третье место турнира «Динамо-Метар» удалось сравнять счет в серии благодаря победе над «Протоном» (0:3) во второй игре. Счет в серии стал 1-1.

Волейбол. Женщины. Суперлига. Финал. Игра 2.

«Динамо» - «Локомотив» - 3:1 (25:21, 20:25, 25:23, 25:23)

Счет в серии: 2-0

источник: «Советский спорт»
Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» во втором матче финала женской Суперлиги
Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» во втором матче финала женской Суперлиги
Счет в финальной серии стал 2:0 в пользу бело-голубых.
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