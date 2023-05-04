Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» во втором матче финала женской Суперлиги

Волейболистки московского «Динамо» на своей площадке одержали победу над калининградским «Локомотивом» во втором матче финальной серии женской Суперлиги.
Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу домашней команды.
Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу «Динамо». Третья игра пройдет в Калининграде 8 мая.
Добавим, что в матче за третье место турнира «Динамо-Метар» удалось сравнять счет в серии благодаря победе над «Протоном» (0:3) во второй игре. Счет в серии стал 1-1.
Волейбол. Женщины. Суперлига. Финал. Игра 2.
«Динамо» - «Локомотив» - 3:1 (25:21, 20:25, 25:23, 25:23)
Счет в серии: 2-0
источник: «Советский спорт»