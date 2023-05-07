«Зенит-Казань» победил «Динамо» и стал 11-кратным чемпионом России

Волейболисты казанского «Зенита» победили московское «Динамо» в третьем матче финальной серии мужской Суперлиги и стали чемпионами России. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу «Зенита».
Счет в серии стал 3-0, принеся впервые с 2018 года чемпионский титул казанскому клубу, который стал 11-кратным чемпионом России. «Зенит» также оформил «золотой дубль» - в декабре 2022 года завоевав Кубок страны.
Суперлига. Мужчины. Финал. Игра 3.
«Динамо» - «Зенит-Казань» - 2:3 (25:23, 25:23, 17:25, 28:30, 13:15)
Счет в серии: 0-3