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«Зенит-Казань» победил «Динамо» и стал 11-кратным чемпионом России

Исход третьего матча решился на тай-брейке.
07 мая 2023 19:51
автор: Александр Евграфов

Волейболисты казанского «Зенита» победили московское «Динамо» в третьем матче финальной серии мужской Суперлиги и стали чемпионами России. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу «Зенита».

Счет в серии стал 3-0, принеся впервые с 2018 года чемпионский титул казанскому клубу, который стал 11-кратным чемпионом России. «Зенит» также оформил «золотой дубль» - в декабре 2022 года завоевав Кубок страны.

Суперлига. Мужчины. Финал. Игра 3.

«Динамо» - «Зенит-Казань» - 2:3 (25:23, 25:23, 17:25, 28:30, 13:15)

Счет в серии: 0-3

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