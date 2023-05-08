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«Динамо-Метар» победило «Протон» и вышло вперед в серии за третье место женской Суперлиги

Команда из Челябинска пользуется преимуществом своей площадки.
08 мая 2023 17:33
автор: Максим Скороходов

«Динамо-Метар» победил саратовский «Протон» в третьем матче серии за третье место женской Суперлиги.

Встреча прошла в Челябинске и завершилась в пользу хозяев со счетом 3:2 (25:22, 26:28, 13:25, 25:18, 18:16).

«Динамо-Метар» повело в серии до трех побед - 2-1. Следующая игра между командами пройдет 10 мая также в Челябинске.

Волейбол.

Женская Суперлига. Серия за 3-е место

3-й матч

«Динамо-Метар» (Челябинск) - «Протон» (Саратов) - 3:2 (25:22, 26:28, 13:25, 25:18, 18:16).

Счет в серии: 2-1.

источник: «Советский спорт»
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