«Динамо-Метар» победило «Протон» и вышло вперед в серии за третье место женской Суперлиги

«Динамо-Метар» победил саратовский «Протон» в третьем матче серии за третье место женской Суперлиги.
Встреча прошла в Челябинске и завершилась в пользу хозяев со счетом 3:2 (25:22, 26:28, 13:25, 25:18, 18:16).
«Динамо-Метар» повело в серии до трех побед - 2-1. Следующая игра между командами пройдет 10 мая также в Челябинске.
Волейбол.
Женская Суперлига. Серия за 3-е место
3-й матч
«Динамо-Метар» (Челябинск) - «Протон» (Саратов) - 3:2 (25:22, 26:28, 13:25, 25:18, 18:16).
Счет в серии: 2-1.
источник: «Советский спорт»