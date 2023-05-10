«Динамо» обыграло калининградский «Локомотив» и стало восьмикратным чемпионом России

В Калининграде, завершился четвертый матч финальной серии женского чемпионата России по волейболу, в котором московское «Динамо» оказалось сильнее калининградская «Локомотива».

Отметим, что встреча закончилась со счетом 3:1 (29:27, 23:25, 26:28, 21:25) в пользу московской команды.

Таким образом, «Динамо» одержало третью победу в серии и стала чемпионом России в восьмой раз в своей истории.

Женская Суперлига

Финал. 4-й матч

«Локомотив» (Калининград) – «Динамо» (Москва) - 1:3 (29:27, 23:25, 26:28, 21:25).

Счет в серии: 1-3