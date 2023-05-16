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Польскую волейболистку Смаржек травлей вынудили покинуть калининградский «Локомотив»

Диагональная провела в России один сезон.
16 мая 2023 13:39
автор: Максим Скороходов

Польская волейболистка Мальвина Смаржек призналась, что была вынуждена покинуть калининградский «Локомотив» из-за травли.

«Я боялась выходить из дома. Были случаи, когда люди толкали меня или плевали в меня. Раньше у меня были панические атаки, которые иногда возвращались. Все началось в России, меня все переполняло. Это нарастало во мне, ситуация убивала меня. Я не видела смысла играть в волейбол, принимать душ, есть, выходить на улицу. Я был так подавлена, что не понимала, что происходит. Позже мне поставили диагноз - депрессия», - приводит sport.pl слова волейболистки.

Добавим, что Смаржек играла за «Локомотив» в сезоне-2021/22 и выиграла с клубом чемпионат России.

источник: Sport.pl
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