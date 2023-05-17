ВФВ назвала страны, с которыми сборные России по волейболу могут сыграть товарищеские матчи

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко рассказал о ближайших матчах мужской и женской национальных команд.

«В августе пройдут сборы и мужской и женской сборной. Мы пытаемся сделать для них серьезный календарь, с Китаем ближе всего к соглашению о товарищеских матчах, и с Ираном у мужчин», - приводит РИА Новости слова Яременко.

Напомним, что FIVB отстранила Россию от турниров под своей эгидой.

МОК ранее рекомендовал не допускать российских спортсменов до международных командных соревнований.