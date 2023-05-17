Названы шансы российских волейболистов выступить на Олимпиаде в Париже

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко оценил перспективы национальных команд выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Система в отборе такова, что наша команда сохраняет очень и очень большие шансы, 90–100%, что попадем на Игры в Париже благодаря рейтингу сборных. Конец сентября это тот дедлайн, когда стоит ждать положительного решения», - приводит «Матч ТВ» слова Яременко.

Напомним, что МОК ранее рекомендовал не допускать российских спортсменов до международных командных соревнований.