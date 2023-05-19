Российская волейболистка Фетисова подтвердила, что переходит из московского «Динамо» в «Фенербахче»

Центральная блокирующая московского «Динамо» Ирина Фетисова подтвердила, что проведет следующий сезон в турецком «Фенербахче».

«В прошлых своих интервью я говорила, что у меня есть мечта — поиграть за границей, ни для кого это не было секретом. Мне очень захотелось реализовать свою мечту, и как раз поступило предложение от «Фенербахче». Долго ли я думала? Наверное, нет. Это интересный вызов для меня. Да, я волнуюсь, как всё сложится. Но я подумала: если не сейчас, то когда?» - приводит «Матч ТВ» слова волейболистки.

Напомним, что Фетисова выступала за «Динамо» с 2015 года, с этого времени она выиграла вместе с клубом пять титулов чемпиона России и по два Кубка и Суперкубка страны.

В составе сборной России Фетисова стала чемпионкой Европы в 2015 году.