Бывший тренер «Локомотива», дисквалифицированный за оскорбления, стал главным тренером «Урала»

Бывший главный тренер женской команды «Локомотив» (Калининград) Андрей Воронков назначен главным тренером уфимского волейбольного клуба «Урал», сообщает ТАСС со ссылкой на агента специалиста Виктора Иванова.

В мае минувшего года исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) дисквалифицировал Воронкова на два года, который был на тот момент тренером калининградского «Локомотива» на два года за расистское оскорбление в адрес кубинской волейболистки «Уралочки-НТМК» Аиламы Монталво.

Год спустя ВФВ пересмотрела и смягчила наказание, заменив второй год наказания условным сроком и разрешив Воронкову вернуться к тренерской деятельности.