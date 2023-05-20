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Бывший тренер «Локомотива», дисквалифицированный за оскорбления, стал главным тренером «Урала»

Накануне федерация волейбола России пересмотрела и смягчила наказание.
20 мая 2023 10:49
автор: Александр Евграфов

Бывший главный тренер женской команды «Локомотив» (Калининград) Андрей Воронков назначен главным тренером уфимского волейбольного клуба «Урал», сообщает ТАСС со ссылкой на агента специалиста Виктора Иванова.

В мае минувшего года исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) дисквалифицировал Воронкова на два года, который был на тот момент тренером калининградского «Локомотива» на два года за расистское оскорбление в адрес кубинской волейболистки «Уралочки-НТМК» Аиламы Монталво.

Год спустя ВФВ пересмотрела и смягчила наказание, заменив второй год наказания условным сроком и разрешив Воронкову вернуться к тренерской деятельности.

источник: ТАСС
Бывший тренер «Локомотива», дисквалифицированный за оскорбления, стал главным тренером «Урала»
Накануне федерация волейбола России пересмотрела и смягчила наказание.
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