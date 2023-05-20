Гамова оценила шансы российских волейболистов попасть на Олимпиаду в Париже

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова считает, что шансы российских волейболистов сыграть на Олимпиаде в Париже, невелики.

«Пропуск Олимпийских игр будет ударом для любого спортсмена и любого вида спорта, волейболисты не исключение. Нам остается только надеяться, но шансы невелики, к сожалению. Я верю в небольшой шанс. У меня нет уверенности в том, что мы точно поедем на Игры, но если остается даже мизерный шанс, то я буду верить до конца», - цитирует слова Гамовой ТАСС.

Гамова является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2000 и 2004 года.

В конце марта Исполнительный комитет МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в командных видах спорта.