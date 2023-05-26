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Вербов рассказал, планирует ли Михайлов завершать карьеру

Диагональный привел «Зенит-Казань» к очередному чемпионскому титулу.
26 мая 2023 16:53
автор: Максим Скороходов

Главный тренера «Зенита-Казани» Алексей Вербов раскрыл, думает ли олимпийский чемпион Максим Михайлов о завершении карьеры.

«Нет. Он суперфанат волейбола, порой его приходится тормозить даже до сих пор. Он, безусловно, пример для молодежи. Когда у тебя в команде есть такой человек, все автоматически начинают тянуться за ним, даже если ты хронический лентяй. Это суперская сторона Макса. Он всё делает на 100 процентов, никогда не позволяет себе сачковать, он большой профессионал», - приводит «Матч ТВ» слова Вербова.

Напомним, что «Зенит-Казань» с Михайловом в составе выиграл в завершившемся сезоне чемпионат России и завоевал Кубок страны.

Михайлову 35-лет, он выступает за казанский «Зенит» с 2010 года. В составе сборной России помимо Олимпиады Михайлов выиграл два чемпионата Европы, две Мировых лиги, Лигу наций и Кубок мира.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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