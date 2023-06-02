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Олимпийский чемпион Бережко уходит из «Локомотива»

Волейболист становился чемпионом Европы в составе национальной команды.
02 июня 2023 23:29
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийский чемпион Юрий Бережко покидает новосибирский «Локомотив».

Об уходе доигровщика сообщает пресс-служба железнодорожников.

Отметим, что 39-летний волейболист стал игроков «Локомотива» перед началом минувшего сезона. Вместе новосибирской командой Юрий стал бронзовым призером чемпионата России. Бережко был признан лучшим игроком последнего матча серии за 3-е место.

Добавим, что в минувшем сезоне доигровщик провел 39 матчей, в которых набрал 173 очка – 474 раза сыграл на приеме (49% позитивного приема).

источник: ВК «Локомотив» (Новосибирск)
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