Олимпийский чемпион Бережко уходит из «Локомотива»

Олимпийский чемпион Юрий Бережко покидает новосибирский «Локомотив».

Об уходе доигровщика сообщает пресс-служба железнодорожников.

Отметим, что 39-летний волейболист стал игроков «Локомотива» перед началом минувшего сезона. Вместе новосибирской командой Юрий стал бронзовым призером чемпионата России. Бережко был признан лучшим игроком последнего матча серии за 3-е место.

Добавим, что в минувшем сезоне доигровщик провел 39 матчей, в которых набрал 173 очка – 474 раза сыграл на приеме (49% позитивного приема).