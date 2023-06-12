Умер олимпийский чемпион Вячеслав Зайцев

Стало известно о смерти олимпийского чемпиона 1980 года по волейболу Вячеслава Зайцева.

Как сообщает телеграм-канал «Арена Урала», он умер сегодня на 71-м году жизни. Отмечается, что последние годы Зайцев боролся с онкологией.

Вячеслав Алексеевич, помимо золота Игр в Москве, завоевал два серебра ОИ (1976 и 1988).

В чемпионатах СССР он защищал цвета ленинградского «Автомобилиста». Его сын Иван выступал за сборную Италии.

«Советский спорт» выражает соболезнование родным и близким Вячеслава Зайцева.