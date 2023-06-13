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Отбывший дисквалификацию за расизм Воронков стал главным тренером «Урала»

В мае прошлого гола 56-летний специалист был отстранен от работы за расистское высказывание в адрес кубинской волейболистки Айламы Монтальво.
13 июня 2023 14:34
автор: Глеб Шевяков

Андрей Воронков назначен на должность главного тренера мужского волейбольного клуба «Урал». Об этом сообщает президент команды Валерий Багметов.

«Андрей Воронков возглавил «Урала». Он будет работать в следующем сезоне. Таких тренеров, как Андрей Геннадьевич, в России не так много. Стоит задача выйти в плей-офф. ОН не тренировал год, но, надеемся, что специалист не выпал из обоймы», приводит слова Багметова ТАСС.

Напомним, что весной 2022 года будучи наставником женского калининградского «Локомотива» Воронков позволил себе расистское высказывание в сторону волейболистки соперника, кубинки Айламы Сесе Монтальво, которая на тот момент выступала за «Уралочку-НТМК». За это российский специалист был дисквалифицирован на два года, однако позже приговор исполнительного комитета Всероссийской федерации волейбола был смягчен, поэтому дисквалификация истекла спустя год – 19 мая нынешнего года.

источник: ТАСС
Отбывший дисквалификацию за расизм Воронков стал главным тренером «Урала»
В мае прошлого гола 56-летний специалист был отстранен от работы за расистское высказывание в адрес кубинской волейболистки Айламы Монтальво.
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