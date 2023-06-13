Отбывший дисквалификацию за расизм Воронков стал главным тренером «Урала»

Андрей Воронков назначен на должность главного тренера мужского волейбольного клуба «Урал». Об этом сообщает президент команды Валерий Багметов.

«Андрей Воронков возглавил «Урала». Он будет работать в следующем сезоне. Таких тренеров, как Андрей Геннадьевич, в России не так много. Стоит задача выйти в плей-офф. ОН не тренировал год, но, надеемся, что специалист не выпал из обоймы», приводит слова Багметова ТАСС.

Напомним, что весной 2022 года будучи наставником женского калининградского «Локомотива» Воронков позволил себе расистское высказывание в сторону волейболистки соперника, кубинки Айламы Сесе Монтальво, которая на тот момент выступала за «Уралочку-НТМК». За это российский специалист был дисквалифицирован на два года, однако позже приговор исполнительного комитета Всероссийской федерации волейбола был смягчен, поэтому дисквалификация истекла спустя год – 19 мая нынешнего года.