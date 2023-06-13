Международная федерация волейбола выразила соболезнования в связи со смертью Зайцева

Международная федерация волейбола (FIVB) выразила соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1980 года в составе сборной СССР по волейболу Вячеслава Зайцева.

«Федерация и вся волейбольная семья выражают глубочайшие соболезнования мировому сообществу нашего вида спорта, семье и близким Вячеслава Зайцева в это трудное время», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В организации отметили, что любовь и преданность Вячеслава Зайцева к волейболу передались его сыну Ивану, который выиграл две олимпийские медали по волейболу для Италии, где Иван родился и вырос.

Вячеслав Зайцев являлся двукратным чемпионом мира, победителем Кубка мира, семикратным чемпионом Европы. В 2013 году он был введен в Волейбольный зал славы. Зайцев скончался в возрасте 70 лет в понедельник.