FIVB ответила на претензии Польши по поводу высокого рейтинга России

Международная федерация волейбола отреагировала на недовольство сборной Польши в отношении новой системой присуждения очков в мировом рейтинге.

Ранее представители европейской команды раскритиковали систему из-за того, что Россия не может потерять высокие позиции, несмотря на отстранение от в соревнований FIVB.

«Российские команды отстранены, а их очки заморожены. Однако их рейтинг может измениться из-за результатов других команд. На данный момент игры Лиги наций находятся на очень ранней стадии, FIVB продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право изменить решение в будущем», — цитирует представителя федерации Sport.pl.

Добавим, что сборная России находится на третьем месте рейтинга. Лидируют в нем олимпийские чемпионы Токио – французы. На второй строчке располагаются победители ЧМ-2022 – итальянцы.