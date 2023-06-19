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FIVB ответила на претензии Польши по поводу высокого рейтинга России

Команды из РФ пока отстранены от турниров.
19 июня 2023 12:49
автор: Александр Поволоцкий

Международная федерация волейбола отреагировала на недовольство сборной Польши в отношении новой системой присуждения очков в мировом рейтинге.

Ранее представители европейской команды раскритиковали систему из-за того, что Россия не может потерять высокие позиции, несмотря на отстранение от в соревнований FIVB.

«Российские команды отстранены, а их очки заморожены. Однако их рейтинг может измениться из-за результатов других команд. На данный момент игры Лиги наций находятся на очень ранней стадии, FIVB продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право изменить решение в будущем», — цитирует представителя федерации Sport.pl.

Добавим, что сборная России находится на третьем месте рейтинга. Лидируют в нем олимпийские чемпионы Токио – французы. На второй строчке располагаются победители ЧМ-2022 – итальянцы.

источник: Sport.pl
FIVB ответила на претензии Польши по поводу высокого рейтинга России
Команды из РФ пока отстранены от турниров.
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