Сборная России по волейболу поднялась на второе место рейтинга FIVB

Мужская сборная России по волейболу поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB).

Это стало возможным после поражения сборной Бразилии от команды Японии (2:3) в прошедшем накануне матче Лиги наций. Бразильцы потеряли семь рейтинговых очков, благодаря чему российская национальная команда, занимавшая до начала турнира пятую строчку, обошли их.

Ранее сообщалось, что FIVB объявила о заморозке рейтинговых очков сборной России, которая второй год отстранена от международных соревнований. Возглавляет рейтинг сборная Польши. В пятерке лучших также оказались национальные команды Италии и США.