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Россия временно исключена из рейтинга FIVB

Мужская сборная России ранее вышла на второе место в рейтинге.
24 июня 2023 11:15
автор: Александр Кожевников

Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение не отображать сборные России и Беларуси в своих рейтингах. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В настоящий момент сборные России и Беларуси отстранены от участия в международных соревнованиях, а их рейтинговые очки остаются замороженными в соответствии с решением административного совета FIVB от октября 2022 года.

При этом совет продлил отстранение россиян и белорусов на неопределенный срок.

Ранее мужская сборная России вышла на второе место в рейтинге Международной федерации волейбола.

источник: «Советский спорт»
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