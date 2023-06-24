Россия временно исключена из рейтинга FIVB

Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение не отображать сборные России и Беларуси в своих рейтингах. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В настоящий момент сборные России и Беларуси отстранены от участия в международных соревнованиях, а их рейтинговые очки остаются замороженными в соответствии с решением административного совета FIVB от октября 2022 года.

При этом совет продлил отстранение россиян и белорусов на неопределенный срок.

Ранее мужская сборная России вышла на второе место в рейтинге Международной федерации волейбола.