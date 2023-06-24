Международная федерация волейбола продлила отстранение России и Беларуси

Административный совет Международной федерации волейбола (FIVB) принял решение продлить отстранение российских и белорусских команд от международных турниров. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Данное решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Российский и белорусский спортсмены отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Напомним, ранее в Федерации приняли решение временно исключить Россию и Беларусь из рейтингов организации. Ранее сборная России по волейболу вышла на второе место в рейтинге FIVB, что стало поводом для возмущения команд.