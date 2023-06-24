Тетюхин оценил шансы возвращения российских спортсменов на международную арену 

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин выразил мнение по поводу того, что Международная федерация волейбола продлила бан национальных команд России и Беларуси в рамках международных турниров и на время исключила сборные из мирового рейтинга.

«Мы уже привыкли, что нет позитива ни от FIVB, ни от МОК. Никто не идет нам навстречу, а международные спортивные чиновники уже мало думают о спорте. Возражать им, сопротивляться уже бесполезно. Раньше считалось, что спорт вне политики, теперь этого, к сожалению, нет. Вряд ли можно ожидать, что в скором времени нас вернут на мировую арену. Я слабо в это верю. Если только какое то чудо случится», — приводит слова Тетюхина «Матч ТВ».

Напомним, что зимой прошлого года Международный олимпийский комитет отстранил российских спортсменов от международных соревнований. Весной 2023 года МОК рекомендовал допустить атлетов из России до турниров в нейтральном статусе, однако это правило не распросраняется на командные виды спорта.