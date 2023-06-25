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Белорусский клуб выступит в следующем чемпионате России

Причина печальная для российского спорта.
25 июня 2023 17:13
автор: Максим Скороходов

Белорусский «Шахтер» выступит в следующем чемпионате России по волейболу.

Об этом объявил глава ВФВ Александр Яременко.

«Солигорский «Шахтер» будет участвовать в чемпионате России по волейболу. У нас отказалась играть «Тюмень», поэтому мы ждём наших белорусских друзей», - приводит «Матч ТВ» слова Яременко.

Напомним, по результату прошлого сезона Суперлигу покинула другая белорусская команда минский «Строитель».

По правилам, ее должна была заменить «Тюмень», как победитель Высшей лиги А, но клуб не соответствует сильнейшему дивизиону страны из-за проблем с ареной.

«Шахтер» выиграл последний чемпионат Беларуси.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Белорусский клуб выступит в следующем чемпионате России
Причина печальная для российского спорта.
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