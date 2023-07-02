ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Стало известно, как выглядят мячи для нового сезона чемпионата России

Ранее федерация отказалась от мячей японского производителя.
Стало известно, как выглядят мячи для нового сезона чемпионата России
02 июля 2023 00:20
автор: Александр Евграфов
автор фото: Социальные сети Анны Матиенко

Связующая волейбольного клуба «Ленинградка» Анна Матиенко опубликовала в социальных сетях фотографии мячей, которыми будут играть команды в новом сезоне.

Привычные сине-желтые мячи японской фирмы Mikasa уступили место мячам отечественного производства бело-синей цветовой раскраски.

На мячах есть стилизация инвентаря под «Ленинградку», о чем размещена соответствующая надпись. А также обозначения «VL-100» — посвящение столетию волейбола — и «ВФВ» - Всероссийская федерация волейбола.

Ранее всероссийская федерация волейбола уведомила клубы, что в розыгрышах турниров нового сезона будут использоваться мячи отечественного производства.

источник: «Советский спорт»
Агент Кузнецовой сообщила, что волейболистка перешла в бразильский топовый клуб 
Российская спортсменка текущим летом присоединилась к действующему чемпиону Бразилии. 
28.06.2023 23:02
Волейбол
автор: Глеб Шевяков
Белорусский клуб выступит в следующем чемпионате России
Причина печальная для российского спорта.
25.06.2023 17:13
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Тетюхин оценил шансы возвращения российских спортсменов на международную арену 
Весной этого года МОК рекомендовал допускать россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.
24.06.2023 18:26
Волейбол
автор: Глеб Шевяков
Международная федерация волейбола продлила отстранение России и Беларуси
Международная федерация волейбола продлила отстранение России и Беларуси
Ранее команды исключили из рейтинга организации.
24.06.2023 11:38
Волейбол
автор: Александр Кожевников
Россия временно исключена из рейтинга FIVB
Мужская сборная России ранее вышла на второе место в рейтинге.
24.06.2023 11:15
Волейбол
автор: Александр Кожевников
Сборная России по волейболу поднялась на второе место рейтинга FIVB
При этом команда продолжает быть отстраненной от международных соревнований
23.06.2023 20:35
Волейбол
автор: Александр Евграфов
FIVB ответила на претензии Польши по поводу высокого рейтинга России
Команды из РФ пока отстранены от турниров.
19.06.2023 12:49
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
Международная федерация волейбола выразила соболезнования в связи со смертью Зайцева
Олимпийский чемпион 1980 года скончался в понедельник.
13.06.2023 18:36
Волейбол
автор: Александр Евграфов
Отбывший дисквалификацию за расизм Воронков стал главным тренером «Урала»
В мае прошлого гола 56-летний специалист был отстранен от работы за расистское высказывание в адрес кубинской волейболистки Айламы Монтальво.
13.06.2023 14:34
Волейбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.