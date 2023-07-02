Стало известно, как выглядят мячи для нового сезона чемпионата России

Связующая волейбольного клуба «Ленинградка» Анна Матиенко опубликовала в социальных сетях фотографии мячей, которыми будут играть команды в новом сезоне.

Привычные сине-желтые мячи японской фирмы Mikasa уступили место мячам отечественного производства бело-синей цветовой раскраски.

На мячах есть стилизация инвентаря под «Ленинградку», о чем размещена соответствующая надпись. А также обозначения «VL-100» — посвящение столетию волейбола — и «ВФВ» - Всероссийская федерация волейбола.

Ранее всероссийская федерация волейбола уведомила клубы, что в розыгрышах турниров нового сезона будут использоваться мячи отечественного производства.