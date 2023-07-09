Женская сборная Украины по волейболу стала победительницей Золотой Евролиги 

Женская сборная Украины по волейболу стала обладательницей титула Золотой Евролиги-2023.

Отметим, что сегодня, 9 июля украинки на гостевой площадке одержали победу над шведской национальной командой со счетом 3:0 в рамках ответного финального матча (25:17, 25:22, 32:30).

Первый матч, который состоялся в Румынии, украинская сборная выиграла с таким же счетом (3:0).

Добавим, что для сборной Украины этот трофей стал вторым в истории. В 2017 году национальная команда выиграла Золотую Евролигу, одержав в двухматчевом финальном противостоянии победу над Финляндией.