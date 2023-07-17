Сборная Турции впервые выиграла Лигу наций

Сборная Турции по волейболу победила команду Китая в финале женской Лиги наций, которая проходила в США. Встреча в Арлингтоне (штат Техас) завершилась со счетом 3-1 (25:22, 22:25, 25:19, 25:16) в пользу турецких волейболисток.

Турецкая команда впервые выиграла турнира. В 2018 году команда становилась серебряным, а в 2021 году - бронзовым призером турнира. Национальная команда Китая впервые вышла в финал и завоевала серебро. В 2018 и 2019 году на счету китаянок были бронзовые медали турнира.

Бронзовым призером стала команда Польши, обыгравшая в матче за третье место хозяек турнира, волейболисток из США (3-2). Американки трижды побеждали в Лиге наций.