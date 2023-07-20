Определились все полуфиналисты Лиги наций

Мужская сборная Польши по волейболу вышла в полуфинал розыгрыша Лиги наций, победив команду Бразилии.

Четвертьфинальный матч в польском Гданьске завершился со счетом 3-0 (26:24, 25:21, 25:20).

Самым результативным в составе польской команды стал доигровщик Александр Сливка, набравший 16 очков. В составе бразильцев лучшим был диагональный Алан Соуза, принесший своей команде 15 очков.

За выход в финал сборная Польши сыграет с командой Японии. В другом полуфинале встретятся США и Италии.