ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Определились все полуфиналисты Лиги наций

Последним из них стала команда-хозяйка турнира.
20 июля 2023 23:19
автор: Александр Евграфов

Мужская сборная Польши по волейболу вышла в полуфинал розыгрыша Лиги наций, победив команду Бразилии.

Четвертьфинальный матч в польском Гданьске завершился со счетом 3-0 (26:24, 25:21, 25:20).

Самым результативным в составе польской команды стал доигровщик Александр Сливка, набравший 16 очков. В составе бразильцев лучшим был диагональный Алан Соуза, принесший своей команде 15 очков.

За выход в финал сборная Польши сыграет с командой Японии. В другом полуфинале встретятся США и Италии.

источник: «Советский спорт»
Сборная Японии стала полуфиналистом розыгрыша Лиги наций
Японские волейболисты не оставили шансов команде Словении.
20.07.2023 22:16
Волейбол
автор: Александр Евграфов
Российского волейболиста Кимерова отстранили на два года из-за допинга
Ранее спортсмен признал вину.
20.07.2023 19:14
Волейбол
автор: Степан Шереметьев
Сборная Турции впервые выиграла Лигу наций
Хозяйки турнира стали лишь четвёртыми.
17.07.2023 09:03
Волейбол
автор: Александр Евграфов
Олимпийский чемпион Ильиных отрицает, что признался в употреблении допинга
Спортсмен завершил профессиональную карьеру игрока осенью 2021 года.
14.07.2023 15:20
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
Олимпийский чемпион 2012 года Ильиных признался в нарушении антидопинговых правил
Волейболист уже завершил карьеру.
14.07.2023 14:20
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
Московское «Динамо» продлило контракт с чемпионкой мира Гончаровой
Волейболистка проведёт 16-й сезон в клубе
13.07.2023 13:20
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
Женская сборная Украины по волейболу стала победительницей Золотой Евролиги 
В финале турнира украинские волейболистки одолели национальную команду Швеции.
09.07.2023 21:00
Волейбол
автор: Глеб Шевяков
Российская волейболистка Куликова перешла во французский клуб
Теперь она будет представлять ТФОК.
08.07.2023 09:31
Волейбол
автор: Степан Шереметьев
Стало известно, как выглядят мячи для нового сезона чемпионата России
Стало известно, как выглядят мячи для нового сезона чемпионата России
Ранее федерация отказалась от мячей японского производителя.
02.07.2023 00:20
Волейбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.