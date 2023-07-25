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85-летний Николай Карполь продолжит работать главным тренером «Уралочки-НТМК»

Ранее специалист вошел в Книгу рекордов России.
25 июля 2023 12:36
автор: Александр Евграфов

Николай Карполь продолжит быть главным тренером командой «Уралочка-НТМК», сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора клуба Валентины Огиенко.

««Николай Васильевич планирует работать настолько активно, насколько это возможно. Сейчас он работает достаточно активно. Провел сбор, также и следующий этап подготовки проведет самостоятельно. Он будет работать главным тренером в предстоящем сезоне», — отметила Огиенко.

Ранее 85-летний специалист поставил рекорд по наибольшему трудовому стажу в должности тренера по волейболу в одном спортивном клубе. Достижение зарегистрировано в Книге рекордов России.

Результат был зафиксирован на 1 мая 2023 года и составляет 49 лет и 8 месяцев. Николай Карполь возглавляет «Уралочку» с 1969 года. Свердловская команда становилась 25 раз лучшей в стране и 8 раз в Европе.

источник: ТАСС
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