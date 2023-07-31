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85-летний Николай Карполь может завершить карьеру тренера после сезона-2023/24

Он возглавляет «Уралочку» с 1969 года.
85-летний Николай Карполь может завершить карьеру тренера после сезона-2023/24
31 июля 2023 11:13
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Главный тренер женского волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» Николай Карполь заявил, что предстоящий сезон может стать последним в его тренерской карьере.

Об это он сообщил в интервью изданию ТАСС.

85-летнему наставнику принадлежит мировой рекорд по продолжительности работы на посту главного тренера в одном спортивном клубе — 51 год. Он возглавил «Уралочку» в 1969 году.

Под руководством легенды советского и российского спорта екатеринбургская команда 11 раз побеждала в чемпионате СССР, 14 раз — в чемпионате России, и восемь раз — в Кубке европейских чемпионов.

Также Николай Карполь дважды приводил сборную СССР к золотым медалям Олимпийских игр (1980, 1988).

источник: ТАСС
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