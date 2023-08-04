Российская волейболистка Антропова стала гражданкой Италии

Российская диагональная Екатерина Антропова получила гражданство Италии, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.

Данное решение было принято по предложению министра внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози и главы НОК Джованни Малаго.

Гражданство выдано 20-летней волейболистке за особые заслуги. Вместе с клубом «Савино Дель Бене» Антропова выиграла Кубок вызова ЕКВ-2022 и Кубок ЕКВ-2023, третий и второй по значимости еврокубки.

За российские команды Антропова не выступала, в Италию она переехала в 2018 году.