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Российская волейболистка Антропова стала гражданкой Италии

Девушка живет на новой родине с 2018 года.
04 августа 2023 08:58
автор: Максим Скороходов

Российская диагональная Екатерина Антропова получила гражданство Италии, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.

Данное решение было принято по предложению министра внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози и главы НОК Джованни Малаго.

Гражданство выдано 20-летней волейболистке за особые заслуги. Вместе с клубом «Савино Дель Бене» Антропова выиграла Кубок вызова ЕКВ-2022 и Кубок ЕКВ-2023, третий и второй по значимости еврокубки.

За российские команды Антропова не выступала, в Италию она переехала в 2018 году.

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