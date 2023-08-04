Всероссийская федерация волейбола не считает Антропову потерей для сборной

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФЛ) прокомментировал получение диагональной Екатериной Антроповой итальянского гражданства.

«Решение от Екатерины вполне логичное. Потерей для нас это не стало, потому что не было как такового приобретения. Де‑факто она стала заниматься волейболом в Италии. Ее решение принять наше спортивное гражданство — также стало для нас неожиданностью. Она всего один раз тренировалась с нами по юношеской сборной. Учитывая все это, а также, что у ее семьи не было желания и они даже не рассматривали вариант с Россией, повторюсь, — удивления нет. В общем, ничего неожиданного, это ее путь. Да и вообще, лет десять назад мы писали бумагу, что не претендуем на ее спортивное гражданство», - приводит «Матч ТВ» слова Яременко.

Гражданство выдано 20-летней волейболистке за особые заслуги. Вместе с клубом «Савино Дель Бене» Антропова выиграла Кубок вызова ЕКВ-2022 и Кубок ЕКВ-2023, третий и второй по значимости еврокубки.

Данное решение было принято по предложению министра внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози и главы НОК Джованни Малаго.

За российские команды Антропова не выступала, в Италию она переехала в 2018 году.