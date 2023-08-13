ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Российские журналисты уступили коллегам из Беларуси в дружеском волейбольном матче

13 августа 2023 16:04
автор: Никита Плохих

Встреча журналистов России и Беларуси состоялась в рамках федерального проекта «Спорт норма жизни» на площадке Республиканского государственного училища олимпийского резерва в Минске. Команду гостей представляли журналисты российских СМИ, приехавшие в Минск освещать ход II Игр стран СНГ. За хозяев выступили представители крупнейших СМИ Беларуси.

«Спорт это не только соревнования и достижения, но и возможность объединять людей, создавать дружественные связи. Товарищеский матч по волейболу между журналистами России и Республики Беларусь отличный пример того, как спорт объединяет коллег из разных стран. Пусть эта игра станет примером дружбы и сплочённости между нашими народами», сказал заместитель министра спорта России Алексей Морозов во время визита в Минск.

Игра шла до победы в двух партиях. Первая осталась за хозяевами площадки 4:15, но во второй россияне разыгрались и в упорной борьбе забрали партию 12:15. В решающей партии долгое время счёт был равным, но её концовка осталась за хозяевами 15:8. Итоговый счёт матча 2:1 в пользу команды Беларуси.

«Безусловно, проигрывать всегда досадно, будь то финал чемпионата мира или дружеский матч. Но я очень доволен игрой, наши парни показали хороший уровень, горд за них. Большое спасибо коллегам из Беларуси они здорово сыграли. Надеемся, что Министерство спорта в будущем продолжит организовывать подобные матчи, нам всем очень понравилось. Теперь ждём сборную журналистов Беларуси к нам на ответную встречу. Главное, что праздник спорта удался, а программа «Спорт — норма жизни» полностью оправдала своё название», пояснил после матча специальный корреспондент «Советского спорта» и капитан российской команды Никита Плохих.

Российскую команду также представляли журналисты Первого канала, «России 24», «Комсомольской правды», «Московского комсомольца» и Интерфакса.

Отметим, что мероприятие было организовано Министерством спорта России в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

источник: «Советский спорт»
Сменившая гражданство Антропова заявлена в состав сборной Италии
Волейболистка сыграет на чемпионате Европы.
10.08.2023 09:48
Волейбол
автор: Александр Евграфов
Всероссийская федерация волейбола не считает Антропову потерей для сборной
Диагональная получила итальянское гражданство.
04.08.2023 11:28
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Российская волейболистка Антропова стала гражданкой Италии
Российская волейболистка Антропова стала гражданкой Италии
Девушка живёт на новой родине с 2018 года.
04.08.2023 08:58
Волейбол
автор: Максим Скороходов
85-летний Николай Карполь может завершить карьеру тренера после сезона-2023/24
85-летний Николай Карполь может завершить карьеру тренера после сезона-2023/24
Он возглавляет «Уралочку» с 1969 года.
31.07.2023 11:13
Волейбол
автор: Виталий Овсянников
85-летний Николай Карполь продолжит работать главным тренером «Уралочки-НТМК»
Ранее специалист вошел в Книгу рекордов России.
25.07.2023 12:36
Волейбол
автор: Александр Евграфов
Волейбольная сборная Польши стала победителем Лиги наций — 2023 
Польская национальная команда впервые в своей истории завоевала этот трофей. 
23.07.2023 23:25
Волейбол
автор: Глеб Шевяков
Определились все полуфиналисты Лиги наций
Последним из них стала команда-хозяйка турнира.
20.07.2023 23:19
Волейбол
автор: Александр Евграфов
Сборная Японии стала полуфиналистом розыгрыша Лиги наций
Японские волейболисты не оставили шансов команде Словении.
20.07.2023 22:16
Волейбол
автор: Александр Евграфов
Российского волейболиста Кимерова отстранили на два года из-за допинга
Ранее спортсмен признал вину.
20.07.2023 19:14
Волейбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.