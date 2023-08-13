Российские журналисты уступили коллегам из Беларуси в дружеском волейбольном матче

Встреча журналистов России и Беларуси состоялась в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» на площадке Республиканского государственного училища олимпийского резерва в Минске. Команду гостей представляли журналисты российских СМИ, приехавшие в Минск освещать ход II Игр стран СНГ. За хозяев выступили представители крупнейших СМИ Беларуси.

«Спорт — это не только соревнования и достижения, но и возможность объединять людей, создавать дружественные связи. Товарищеский матч по волейболу между журналистами России и Республики Беларусь — отличный пример того, как спорт объединяет коллег из разных стран. Пусть эта игра станет примером дружбы и сплочённости между нашими народами», — сказал заместитель министра спорта России Алексей Морозов во время визита в Минск.

Игра шла до победы в двух партиях. Первая осталась за хозяевами площадки — 4:15, но во второй россияне разыгрались и в упорной борьбе забрали партию — 12:15. В решающей партии долгое время счёт был равным, но её концовка осталась за хозяевами — 15:8. Итоговый счёт матча 2:1 в пользу команды Беларуси.

«Безусловно, проигрывать всегда досадно, будь то финал чемпионата мира или дружеский матч. Но я очень доволен игрой, наши парни показали хороший уровень, горд за них. Большое спасибо коллегам из Беларуси — они здорово сыграли. Надеемся, что Министерство спорта в будущем продолжит организовывать подобные матчи, нам всем очень понравилось. Теперь ждём сборную журналистов Беларуси к нам на ответную встречу. Главное, что праздник спорта удался, а программа «Спорт — норма жизни» полностью оправдала своё название», — пояснил после матча специальный корреспондент «Советского спорта» и капитан российской команды Никита Плохих.

Российскую команду также представляли журналисты Первого канала, «России 24», «Комсомольской правды», «Московского комсомольца» и Интерфакса.

Отметим, что мероприятие было организовано Министерством спорта России в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.