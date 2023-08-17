Сменившая гражданство Антропова прокомментировала дебют за сборную Италии

Волейболистка Екатерина Антропова, сменившая гражданство с российского на итальянское, заявила, что счастлива возможностью сыграть за сборную.

«Игра в Вероне уже сама по себе невероятна. Добавьте к этому азарт первой игры. Я очень счастлива. Выступать в синей форме – это необычно, а тем более делать это в такой обстановке. Я только утром узнала, что буду играть и благодарю своих напарниц за доверие. Всегда есть к чему стремиться. Я обычно концентрируюсь на ошибках, но главное – это результат команды. Моим лучшим воспоминанием является выход на площадку, гимн. Неповторимые эмоции», - цитирует Антропову Volleynews.

В матче в Вероне сборная Италии победила команду Румынии со счетом 3-0 (25:19, 25:19, 25:15).