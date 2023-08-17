ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сменившая гражданство Антропова прокомментировала дебют за сборную Италии

Бывшая россиянка помогла команде Италии победить в матче чемпионата Европы.
17 августа 2023 08:32
автор: Александр Евграфов

Волейболистка Екатерина Антропова, сменившая гражданство с российского на итальянское, заявила, что счастлива возможностью сыграть за сборную.

«Игра в Вероне уже сама по себе невероятна. Добавьте к этому азарт первой игры. Я очень счастлива. Выступать в синей форме – это необычно, а тем более делать это в такой обстановке. Я только утром узнала, что буду играть и благодарю своих напарниц за доверие. Всегда есть к чему стремиться. Я обычно концентрируюсь на ошибках, но главное – это результат команды. Моим лучшим воспоминанием является выход на площадку, гимн. Неповторимые эмоции», - цитирует Антропову Volleynews.

В матче в Вероне сборная Италии победила команду Румынии со счетом 3-0 (25:19, 25:19, 25:15).

источник:
Российские журналисты уступили коллегам из Беларуси в дружеском волейбольном матче
13.08.2023 16:04
Волейбол
автор: Никита Плохих
Сменившая гражданство Антропова заявлена в состав сборной Италии
Волейболистка сыграет на чемпионате Европы.
10.08.2023 09:48
Волейбол
автор: Александр Евграфов
Всероссийская федерация волейбола не считает Антропову потерей для сборной
Диагональная получила итальянское гражданство.
04.08.2023 11:28
Волейбол
автор: Максим Скороходов
Российская волейболистка Антропова стала гражданкой Италии
Российская волейболистка Антропова стала гражданкой Италии
Девушка живёт на новой родине с 2018 года.
04.08.2023 08:58
Волейбол
автор: Максим Скороходов
85-летний Николай Карполь может завершить карьеру тренера после сезона-2023/24
85-летний Николай Карполь может завершить карьеру тренера после сезона-2023/24
Он возглавляет «Уралочку» с 1969 года.
31.07.2023 11:13
Волейбол
автор: Виталий Овсянников
85-летний Николай Карполь продолжит работать главным тренером «Уралочки-НТМК»
Ранее специалист вошел в Книгу рекордов России.
25.07.2023 12:36
Волейбол
автор: Александр Евграфов
Волейбольная сборная Польши стала победителем Лиги наций — 2023 
Польская национальная команда впервые в своей истории завоевала этот трофей. 
23.07.2023 23:25
Волейбол
автор: Глеб Шевяков
Определились все полуфиналисты Лиги наций
Последним из них стала команда-хозяйка турнира.
20.07.2023 23:19
Волейбол
автор: Александр Евграфов
Сборная Японии стала полуфиналистом розыгрыша Лиги наций
Японские волейболисты не оставили шансов команде Словении.
20.07.2023 22:16
Волейбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.