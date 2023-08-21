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Капитан итальянской «Валлефольи» Кошелева рассказала, как к ней относятся в команде

Российская волейболистка выступает в итальянском клубе с 2021 года.
Капитан итальянской «Валлефольи» Кошелева рассказала, как к ней относятся в команде
21 августа 2023 10:07
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ВК «Валлефолья»

34-летняя нападающая-доигровщица итальянского волейбольного клуба «Валлефолья» Татьяна Кошелева, являющаяся капитаном команды, рассказала, что политическая ситуация в мире никак не повлияла на отношение к ней в коллективе.

«Абсолютно этой темы никак не касаемся. Ко мне здесь относятся как к большому игроку, человеку, который играет в волейбол и который открыт, любит людей и место, где работает. У нас политика никак не пересекается со спортом. В моём мире точно», — сказала Кошелева в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, Татьяна Кошелева является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы в составе сборной России.

источник: Чемпионат.com
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