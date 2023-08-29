Мусэрский заявил, что в Японии болельщики приходят на матчи с российскими флагами

Центральной блокирующий японского волейбольного клуба «Сантори Санбёрдз» Дмитрий Мусэрский рассказал, поменялось ли отношение к нему из-за российской национальности.

«Политика и нас не касается. Играя в японском клубе, никаких ограничений нет: даже болельщики приходили на матчи с российскими флагами. В этом плане политического давления нет. Если сравнивать с опытом Сергея Гранкина, то в нашем случае довольно всё экологично», - приводит «Чемпионат» слова Мусэрского.

Из-за политического давления Гранкин был вынужден покинуть клуб «Берлин», за который он выступал с 2019 по 2022 год, и вернуться в Россию.