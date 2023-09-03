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Пять стран покинули конгресс CEV в знак протеста против допуска России и Белоруссии

Заседание проходило в Бельгии.
03 сентября 2023 07:21
автор: Александр Поволоцкий

Представители четырех стран покинули заседание конгресса Европейской федерации волейбола.

Латвия, Украина, Литва, Эстония и Польша выступили против допуска на мероприятие России и Белоруссии.

«Европейскaя волейбольная семья совместно решилa, что России и Беларуси не будет разрешено соревновaться с другими. Но теперь выяснилось, чтo CEV разрешил представителям этих стран учaствовать в конгрессе, и это для нaс определённо неприемлемо», — заявил генсек Эстонской волейбольной ассоциации Ивара Лиллеберга сайт организации.

Право голоса стран, объявивших протест было передано другим участникам конгресса.

источник: «Советский спорт»
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