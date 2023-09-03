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В Госдуме назвали абсурдом решение Эстонии и Украины о бойкоте Генассамблеи ЕКВ из-за участия России

Ранее несколько стран отказались от участия в мероприятии.
03 сентября 2023 12:40
автор: Александр Кожевников

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и Польши бойкотировать генассамблею Европейской конфедерации волейбола из-за участия России и Белоруссии.

«Это абсурд. Они, видимо, думали, что наша федерация будет что-то лоббировать. Федерация волейбола понимает, что она не может исключить Россию навсегда. Они все прекрасно понимают, что все это когда-то закончится. И потом мы, как одни из лидеров в волейболе, будем там. Поэтому нас исключать совсем нельзя. Контакт поддерживать то надо. Международная федерация это понимает. Если эти злые люди думают, что они будут дальше бойкотировать, даже после того, как вся эта история закончится. У них это не получится. Они понимают, что все идет к добру и дальнейшему допуску наших спортсменов», - приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Сборная России по волейболу отстранена от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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