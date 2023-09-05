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Капитан сборной Украины по волейболу: на чемпионате Европы играем как говно, лучше поехать домой

Финальный матч ЧЕ состоится 16 сентября.
05 сентября 2023 08:11
автор: Виталий Овсянников

Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий прокомментировал победу своей команды над Финляндией (3:2) на чемпионате Европы.

«Это говно, а не игра, это просто говно. Лучше проиграть 0:3, чем выиграть 3:2. Это полное говно. Есть ли у нас шанс выйти дальше, если выиграем у Испании? Это неважно, это не имеет смысла, мы играем как говно, лучше поехать домой», - сказал Плотницкий после окончания матча.

Напомним, континентальное первенство по волейболу среди мужчин проходит с 28 августа по 16 сентября 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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