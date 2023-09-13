«В России обо мне никто и не знал». Волейболист Антонов – о выступлении за Италию

Доигровщик российского клуба «Нова» и волейбольной сборной Италии Олег Антонов рассказал, по какой причине, имея двойное гражданство, он выбрал сборную Италии.

«Я как игрок вырос в Италии, там же получил волейбольные навыки. А в России никогда даже не играл, и, возможно, здесь обо мне никто и не знал. Мне пришёл запрос от сборной Италии – я и хотел этого: в волейбольном плане вырос в Италии. Думал, что больше должен итальянскому волейболу», — сказал Антонов в интервью изданию «Чемпионат».

35-летний волейболист сменил восемь итальянских команд, а в 2016 году в составе сборной Италии о выиграл серебряные медали Олимпийских игр. В России Олег Антонов играл только в сезоне-2018/19 за «Урал», и теперь перешёл в клуб «Нова».