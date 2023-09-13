Екатерина Антропова рассказала, когда может продолжить карьеру в российском чемпионате

Волейболистка сборной Италии Екатерина Антропова заявила, что пока не планирует продолжать карьеру в российском чемпионате.

Спортсменка родилась в русской семье. Мама Ольга Антропова - бывшая гандболистка, отец Михаил - баскетболист

Могу ли я представить, что когда-нибудь приедешь в российский чемпионат? Ближайшие лет пять, наверное, нет. А дальше нет смысла загадывать. Пока помимо итальянского интересен турецкий чемпионат и, например, японский», – приводит Sports.ru слова Антроповой.

Отметим, что 20-летняя волейболистка дебютировала за сборную Италии на минувшем чемпионате Европы.