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Мать волейболистки Антроповой рассказала о невызове дочери в сборную России на МЧМ

Спортсменка дебютировала на чемпионате Европы за другую страну.
13 сентября 2023 12:21
автор: Александр Поволоцкий

Мать итальянской волейболистки Екатерины Антроповой рассказала из-за чего ее дочь не выступила за сборную России на молодежном чемпионате мира.

Отметим, что спортсменка не получила вызов на сбор МЧМ-2019.

«Не хотела бы муссировать эту тему. Вызова не было – это правда. Но из-за пандемии было реально много сложностей, в том числе логистических. А вообще благодарна за недавнее интервью генеральному секретарю ВФВ Александру Яременко, где он объяснил, что наше решение не стало потерей и неожиданностью для страны, так как де-факто Катя стала заниматься волейболом лишь в Италии», - цитирует Sports.ru Ольгу Антропову.

Добавим, что

источник: Sports.ru
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