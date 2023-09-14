ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Убирают из-за конкуренции». Гамова – о допуске России до международных турниров

Мнение двукратной чемпионки мира по волейболу.
14 сентября 2023 12:46
автор: Виталий Овсянников

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова заявила, что российских атлетов не хотят допускать до международных турниров из-за их высокого уровня.

«Это крайне трагично для спортсменов. Не представляю, что чувствуют девочки и мальчики, у которых отняли возможность выступить на Олимпиаде. Конечно, нас убирают в том числе из‑за конкуренции, расчищают путь и дорогу для других команд», — заявила Гамова в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, 42-летняя волейболистка является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2000 и 2004 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Мать волейболистки Антроповой рассказала о невызове дочери в сборную России на МЧМ
Спортсменка дебютировала на чемпионате Европы за другую страну.
13.09.2023 12:21
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
Екатерина Антропова рассказала, когда может продолжить карьеру в российском чемпионате
Спортсменка родилась в Исландии.
13.09.2023 12:07
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
«В России обо мне никто и не знал». Волейболист Антонов – о выступлении за Италию
«В России обо мне никто и не знал». Волейболист Антонов – о выступлении за Италию
В 2016 году он завоевал серебро на Олимпиаде.
13.09.2023 08:41
Волейбол
автор: Виталий Овсянников
Капитан сборной Украины по волейболу: на чемпионате Европы играем как говно, лучше поехать домой
Финальный матч ЧЕ состоится 16 сентября.
05.09.2023 08:11
Волейбол
автор: Виталий Овсянников
Сборная Турции впервые в истории выиграла женский чемпионат Европы
Финальная часть турнира проходила в Бельгии.
04.09.2023 12:45
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
В Госдуме назвали абсурдом решение Эстонии и Украины о бойкоте Генассамблеи ЕКВ из-за участия России
В Госдуме назвали абсурдом решение Эстонии и Украины о бойкоте Генассамблеи ЕКВ из-за участия России
Ранее несколько стран отказались от участия в мероприятии.
03.09.2023 12:40
Волейбол
автор: Александр Кожевников
Пять стран покинули конгресс CEV в знак протеста против допуска России и Беларуси
Заседание проходило в Бельгии.
03.09.2023 07:21
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
На волейбольном матче в США установлен мировой рекорд посещаемости в женском спорте
Предыдущее достижение было установлено в Испании.
31.08.2023 15:17
Волейбол
автор: Александр Поволоцкий
Мусэрский заявил, что в Японии болельщики приходят на матчи с российскими флагами
Волейболист выступает в «Сантори Санбёрдз».
29.08.2023 12:45
Волейбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.