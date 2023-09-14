«Убирают из-за конкуренции». Гамова – о допуске России до международных турниров

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова заявила, что российских атлетов не хотят допускать до международных турниров из-за их высокого уровня.

«Это крайне трагично для спортсменов. Не представляю, что чувствуют девочки и мальчики, у которых отняли возможность выступить на Олимпиаде. Конечно, нас убирают в том числе из‑за конкуренции, расчищают путь и дорогу для других команд», — заявила Гамова в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, 42-летняя волейболистка является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2000 и 2004 года.