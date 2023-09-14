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Гамова - о российском волейболе: если все так и продолжится - перспективы не радужные

Двукратная чемпионка мира отметила, что внутренний чемпионат пока держится на уровне. 
14 сентября 2023 16:29
автор: Элина Бурина

Если международные ограничения продлятся ещё долго, то перспективы у российского волейбола не радужные, заявила корреспонденту «Советского спорта» двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова.

«Внутренний чемпионат идёт по расписанию. Все внутренние соревнования, которые у нас проходили, так или иначе продолжаются в прежнем режиме и на достойном уровне, мы лишились только участия в международных соревнованиях, которые пытаются заменить другими турнирами. Если вся ситуация с ограничениями продлится ещё долго, то перспективы далеко не радужные не только в нашем виде спорта, но и в других дисциплинах. Пока у нас запас прочности есть, будем ждать и надеяться на лучшее», - заявила Гамова.

Ранее о командных видах спорта также высказался президент ОКР Станислав Поздняков, отметив, что эти дисциплины пострадали в меньшей степени, в отличие от индивидуальных.

источник: «Советский спорт»
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