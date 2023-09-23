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«Ленинградка» и московское «Динамо» сыграют в финале Кубка столетия

В российском волейболе 24 сентября определится обладатель первого трофея нового сезона.
23 сентября 2023 16:24
автор: Максим Скороходов

Определились финалисты женского Кубка столетия, трофея разыгрываемого в честь юбилея отечественного волейбола.

В первом полуфинале «Ленинградка» победила казанское «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:1 (25:20, 21:25, 25:19, 25:19).

А во втором московское «Динамо» обыграло калининградский «Локомотив» - 3:0 (25:15, 25:16, 25:18).

Соответственно, завтра, 24 сентября, «Динамо-Ак Барс» и «Локомотив» встретятся в матче за третье место (начало в 12:00 мск), а позже титул разыграют «Ленинградка» и столичное «Динамо» (15:00 мск).

Финал четырех Кубка столетия проходит в Новосибирске.

источник: «Советский спорт»
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